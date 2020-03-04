Holy Land Youthful Cream For Normal To Oily Skin

Youthful - это специальная линия для домашнего ухода за молодой кожей (возрастная категория — от 18 до 30 лет).
Назначение линии
Восстановление кожи после терапевтического лечения акне в перерывах между курсами процедур
Профилактика обострений угревой болезни за счет улучшения качества кожи
Противовоспалительное, антисеборейное действие, сокращение пор
Активные ингредиенты линии
В состав линии входит уникальный компонент — «кровь дракона» — смола растущего в тропических лесах Амазонки драконового дерева, которая обладает сильным антибактериальным и стягивающим действием, а также стимулирует синтез коллагена и улучшает регенерацию кожи.
Кроме этого, препараты линии содержат тщательно подобранные экстракты лекарственных растений: эхинацеи, ромашки, арники, календулы, гаммамелиса, зеленого чая, гингко билоба, женьшеня, фенхеля, мелиссы, тысячелистника, солодки. Активно действующие вещества обладают противовоспалительным и антисеборейным действием, сокращают поры, улучшают качество кожи, выравнивают ее текстуру.
Увлажняющий крем на основе экстрактов лекарственных растений и витаминов. Суперлёгкая текстура. Легко впитывается, способствует сокращению пор, тонизирует и освежает. Применяется на нормальных и жирных участках кожи.
Программы ухода
Результаты применения
Восстановление кожного баланса, успокоение кожи
Сокращение расширенных пор
Защита кожного покрова от негативного воздействия внешней среды
Высокотехнологичные процедуры и качественный сервис не должны стоить дорого. Первое – это всего лишь разовые расходы на оборудование, второе – элементарное уважение к себе и в первую очередь к своим гостям, к Вам!
Эти, казалось бы, прописные истины мы и постарались воплотить в жизнь при создании нашего медицинского центра. Приходите и убедитесь, как это может существовать не только на словах.