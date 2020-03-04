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Youthful

Линия для молодой кожи от Holy Land
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Программы ухода
Бренд
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Линия косметики
Тип товара
Назначение
Страна производства
Youthful - это специальная линия для домашнего ухода за молодой кожей (возрастная категория — от 18 до 30 лет).
Назначение линии
  1. Восстановление кожи после терапевтического лечения акне в перерывах между курсами процедур
  2. Профилактика обострений угревой болезни за счет улучшения качества кожи
  3. Противовоспалительное, антисеборейное действие, сокращение пор
Активные ингредиенты линии
В состав линии входит уникальный компонент — «кровь дракона» — смола растущего в тропических лесах Амазонки драконового дерева, которая обладает сильным антибактериальным и стягивающим действием, а также стимулирует синтез коллагена и улучшает регенерацию кожи.
Кроме этого, препараты линии содержат тщательно подобранные экстракты лекарственных растений: эхинацеи, ромашки, арники, календулы, гаммамелиса, зеленого чая, гингко билоба, женьшеня, фенхеля, мелиссы, тысячелистника, солодки. Активно действующие вещества обладают противовоспалительным и антисеборейным действием, сокращают поры, улучшают качество кожи, выравнивают ее текстуру.
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Holy Land Youthful Cream For Normal To Oily Skin

Увлажняющий крем для жирной кожи

-18%

Holy Land Youthful Cream For Normal To Oily Skin

Увлажняющий крем для жирной кожи

70 мл
12701041.4
Артикул: HL105055
1
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О товаре
Увлажняющий крем на основе экстрактов лекарственных растений и витаминов. Суперлёгкая текстура. Легко впитывается, способствует сокращению пор, тонизирует и освежает. Применяется на нормальных и жирных участках кожи.
Результаты применения
  • Восстановление кожного баланса, успокоение кожи
  • Сокращение расширенных пор
  • Защита кожного покрова от негативного воздействия внешней среды
Активные ингредиенты
Смола драконового дерева, экстракты персика, хмеля, ромашки, листьев мелиссы, тысячелистника,плодов фенхеля, пантенол, пантотенат кальция, аллантоин, экстракты стевии, зеленого чая, ежевики, мальвы, эхинацеи,гамамелиса, арники, аскорбиновая кислота.
Состав
Water (aqua), glyceryl stearate, caprylic/ capric trigliceride, cetearyl ethylhexanoate, squalane, cetyl alcohol,croton lechleri (dragon's blood) resin extract, prunus persica (peach) fruit extract, ethoxydiglycol & humulus lupulus (hops)extract & chamomilla recutita (matricaria) extract & melissa officinalis (balm mint) leaf extract & achillea millefolium extract &foeniculum vulgare (fennel) fruit extract & panthenol & calcium pantothenate & allantoin, stevia rebaudiana extract, camelliasinensis (green tea) leaf extract, rubus fruitcosus (blackberry) fruit extract (or) rubus villosus (blackberry) fruit extract, malvasylvestris (mallow) extract, humulus lupulus (hops) extract, echinacea purpurea extract, hamamelis virginiana (witch hazel)extract, arnica montana flower extract,ascorbic acid, urea,imidazolidinyl urea,usnic acid.
Способ применения
Наносить на чистую кожу. Использовать 1-2 раза в день или как рекомендовано специалистом.
Срок годности
6 месяцев
Изготовитель
Pharma Cosmetics Ltd.
4 Nirim Str. 6706041 Tel-Aviv, Israel
www.hl-labs.com
H
8 (800) 22-000-22
8 (495) 320-20-02
M
Трубная
Цветной бульвар, дом 30 корп. 2
127051, Москва
M
Рижская
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C
Мельникова, 33
Проспект Мельникова, дом 33
141501, Химки
M
Выборгская
Большой Сампсониевский пр-т, дом 38-40
194044, Санкт-Петербург
D
Работаем ежедневно
с 09:00 до 22:00
Философия Epilas
Высокотехнологичные процедуры и качественный сервис не должны стоить дорого. Первое – это всего лишь разовые расходы на оборудование, второе – элементарное уважение к себе и в первую очередь к своим гостям, к Вам!
Эти, казалось бы, прописные истины мы и постарались воплотить в жизнь при создании нашего медицинского центра. Приходите и убедитесь, как это может существовать не только на словах.
Анна Луговская
Управляющий директор
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