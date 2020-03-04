Holy Land Youthful Cream For Normal To Oily Skin

Youthful - это специальная линия для домашнего ухода за молодой кожей (возрастная категория — от 18 до 30 лет).

Назначение линии Восстановление кожи после терапевтического лечения акне в перерывах между курсами процедур Профилактика обострений угревой болезни за счет улучшения качества кожи Противовоспалительное, антисеборейное действие, сокращение пор

Активные ингредиенты линии

В состав линии входит уникальный компонент — «кровь дракона» — смола растущего в тропических лесах Амазонки драконового дерева, которая обладает сильным антибактериальным и стягивающим действием, а также стимулирует синтез коллагена и улучшает регенерацию кожи.

Кроме этого, препараты линии содержат тщательно подобранные экстракты лекарственных растений: эхинацеи, ромашки, арники, календулы, гаммамелиса, зеленого чая, гингко билоба, женьшеня, фенхеля, мелиссы, тысячелистника, солодки. Активно действующие вещества обладают противовоспалительным и антисеборейным действием, сокращают поры, улучшают качество кожи, выравнивают ее текстуру.